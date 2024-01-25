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Защитник «Баварии» Юпамекано пропустит несколько недель из-за травмы

Защитник «Баварии» Юпамекано пропустит несколько недель из-за травмы
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал травму французского защитника клуба Деотшанкюля Юпамекано, которую он получил в перенесенном матче 13-го тура Бундеслиги с «Унионом» из Берлина (1:0).

«При разрыве подколенного сухожилия мы говорим о пропущенных неделях, а не днях. Его уже обследовали, и у нас есть диагноз, теперь остаётся только ждать. Это действительно тяжело пережить для Юпамекано и для нас. В последние недели он был в отличной форме.

Новые игроки нам не нужны. Ким возвращается. Мы работаем над составом и не будем паниковать», – приводит слова Тухеля официальный сайт «Баварии».

Напомним, 25-летнему центральному защитнику пришлось уйти с поля в перерыве в победном матче «Баварии» над берлинским «Унионом» со счетом 1:0. Французскому игроку придётся провести несколько недель вне игры из-за разрыва мышцы бедра.

Германия - Бундеслига . 13-й тур
24 января 2024, среда. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
1 : 0
Унион
Берлин
1:0 Геррейру – 46'    

В текущем сезоне Деотшанкюль Юпамекано провёл во всех соревнованиях за клуб 22 матча и забил один гол.

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