«Руководитель футбола должен работать 24 часа в сутки». Кобелев раскритиковал главу РФС

Экс-главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев сравнил работу бывшего президента Российского футбольного союза Вячеслава Колоскова и нынешнего руководителя РФС Александра Дюкова.

«Было не так всё и плохо во времена Колоскова? Было не так уже всё хорошо, я застал то время. Но, если говорить о сегодняшнем дне, думаю, руководитель футбола должен работать 24 часа в сутки. Если он много времени уделяет другой своей деятельности и не успевает развивать футбол, тогда надо что-то бросать, выбирать. Вячеслав Иванович был вовлечен во все процессы на своем посту», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

56-летний президент РФС Александр Дюков, занимающий этот пост с февраля 2019 года, с 2008 года является генеральным директором ПАО «Газпром нефть». 82-летний почётный президент РФС Вячеслав Колосков возглавлял Российский футбольный союз в период с 1992-го по 2005 год.