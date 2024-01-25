Поражение от «Мальорки» в Кубке Испании стало для «Жироны» первым с сентября 2022 года

Вчера, 24 января, «Жирона» проиграла «Мальорке» в 1/4 финала Кубка Испании и вылетела из турнира. Встреча на стадионе «Иберостар» завершилась со счётом 2:3.

Таким образом, «Жирона» проиграла впервые с сентября 2022 года, прервав серию из 17-ти матчей без поражений (14 побед и 3 ничьих). Тогда, 30 сентября, каталонский клуб не смог обыграть мадридский «Реал» (0:3).

После 21 тура «Жирона» лидирует в Ла Лиге с 52 очками. Второе место в чемпионате занимает «Реал» (51 очко). Тройку замыкает «Барселона» (44 очка).

Следующий матч команда проведёт в гостях с «Сельтой». Встреча на стадионе «Балаидос» состоится 28 января в 16:00 по мск.