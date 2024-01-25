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Глушаков рассказал о своём состоянии после первого сбора с «Ростовом»

Глушаков рассказал о своём состоянии после первого сбора с «Ростовом»
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Полузащитник Денис Глушаков оценил своё физическое состояние к завершению первого межсезонного сбора, который имеющий контракт с костромским «Спартаком» футболист провёл вместе с «Ростовом» под руководством главного тренера Валерия Карпина.

«Вообще я ожидал худшего. Все-таки пауза была большая, я застал пляжный футбол, поиграл везде, даже в Медиалиге. Думал, буду выглядеть похуже. Видимо, хорошо подготовился к сборам, потому что была договоренность с Валерием Георгиевичем, что поеду. Команда играет под нагрузками, но я чувствую себя хорошо. В конце сборов всегда тяжело играть, поэтому есть к чему стремиться», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

36-летний экс-полузащитник и экс-капитан московского «Спартака» Денис Глушаков по договорённости с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным проводит межсезонный тренировочный сбор вместе с жёлто-синими. С сентября 2023 года футболист выступает за «Спартак» из Костромы, отметившись одним результативным пасом в семи матчах группы «Золото» дивизиона А Второй лиги.

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