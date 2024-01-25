Вирджил Ван Дейк высказался о выходе «Ливерпуля» в финал Кубка английской лиги

Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк высказался о выходе в финал Кубка Английской лиги.

В полуфинале «мерсисайдцы» в двухматчевом противостоянии обыграли «Фулхэм» с общим счётом 2:1.

«Фулхэм» играл дома, вывесил флаги и создал хорошую атмосферу, я думаю, их менеджер сказал, что это была самая важная игра в сезоне на данный момент. Мы должны были быть готовы бороться, и я думаю, что мы очень хорошо начали игру, забили хороший гол и создали много моментов, чтобы удвоить или утроить преимущество.

Мы отправляемся на «Уэмбли» (там пройдёт финал Кубка – прим. «Чемпионата»), и я не могу дождаться, когда снова увижу там всех наших болельщиков.

Молодежь? Очень хорошо. Очевидно, что правый фланг сегодня был, возможно, не самой опытной командой, но они выступили очень хорошо. Я горжусь этими ребятами уже весь сезон. Для них это только начало, и они, должно быть, тоже это чувствуют. Но выйти в финал с таким выступлением — это очень хорошо и только показывает, какого прогресса они достигли. Надеюсь, они смогут продолжать», — приводит слова Ван Дейка Sky Sports.

В финале «Ливерпуль» сыграет с лондонским «Челси». Встреча состоится 25 февраля на стадионе «Уэмбли».

После 21 тура команда Клоппа лидирует в АПЛ с 48 очками. Второе место занимает «Манчестер Сити» (43 очка).

«МЮ» победил, хотя не победил, а «Реал» не победил, хотя победил. ХиТ #165