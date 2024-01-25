Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Томас Тухель — о победе над «Унионом»: нам не хватало второго гола

Томас Тухель — о победе над «Унионом»: нам не хватало второго гола
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о победе над берлинским «Унионом» (1:0) в 18-м туре чемпионата Германии.

«Мы были включены в игру, играли структурированно и дисциплинированно. «Унион» защищался очень глубоко. Мы не проводили контратак. У «Униона» был шанс в самом конце, но в остальном мы были очень стабильны. Мы контролировали игру, но нам не хватало второго гола. Если бы мы забили ещё один, за ним могла бы последовать ещё пара.

В целом, сегодня мы показали хорошую игру. Это было совсем другое выступление, чем в воскресенье, когда бременцы с самого начала имели шансы на контратаках», — приводит слова Тухеля официальный сайт клуба.
После 18 туров «Бавария» занимает второе место в Бундеслиге с 44 очками. Лидирует в чемпионате «Байер» (48 очков).

Материалы по теме
«Бавария» одолела «Унион» благодаря голу Геррейру

Дайер прибыл в Мюнхен для перехода в «Баварию»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android