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«Ментально я был готов к игре». Эрик Дайер — о дебюте за «Баварию»

«Ментально я был готов к игре». Эрик Дайер — о дебюте за «Баварию»
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Защитник «Баварии» Эрик Дайер прокомментировал свой дебютный матч в составе мюнхенской команды.

Вчера, 24 января, «Бавария» обыграла берлинский «Унион» (1:0) в 18-м туре чемпионата Германии.

«Ментально я был готов к игре. Мы хотели создать больше моментов, но после прошлой игры было важно просто победить. Мы играли хорошо и отдали очень мало мячей. Пока что всё складывается для меня очень хорошо. В клубе мне оказали очень тёплый приём. Мои товарищи по команде и тренер просто великолепны, и я горжусь тем, что дебютировал сегодня. Я очень счастлив», — приводит слова Дайера официальный сайт клуба.

Дайер перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» в январе 2024 года в качестве аренды до конца сезона.

После 18 туров «Бавария» занимает второе место в Бундеслиге с 44 очками. Лидирует в чемпионате «Байер» (48 очков).

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