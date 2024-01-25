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Сборная Туниса отправила в отставку тренера Джалеля Кадри

Сборная Туниса отправила в отставку тренера Джалеля Кадри
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Главный тренер сборной Туниса Джалель Кадри покинул свой пост, сообщает Actu Foot Afrique в социальной сети X (ранее Twitter).

На Кубке африканских наций тунисцы не смогли преодолеть групповой этап, заняв четвёртое место. Команда Кадри дважды сыграла вничью (с национальными командами Мали и ЮАР) и проиграла Намибии в 1-м туре. Джалель Кадри возглавлял сборную Туниса с 2022 года. Ранее в своей карьере 52-летний специалист работал с такими командами, как «Аль-Адала», «Аль-Нахда» и «Аль-Халидж».

Из группы E, в которой выступала сборная Туниса, напрямую в плей-офф Кубка африканских наций — 2024 вышли Мали и ЮАР. Сборная Намибии набрала четыре очка и заняла третье место, которое также даёт право выйти в 1/8 финала.

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