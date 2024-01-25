Лидер «Атлетика» — о победе над «Барсой»: хотелось бы выпить пивка, но я очень устал

Форвард «Атлетика» Бильбао Иньяки Уильямс поделился эмоциями после победного матча 1/4 финала Кубка Испании с «Барселоной» (4:2). Напомним, футболист забил победный мяч в ворота каталонцев на 105+2-й минуте. Также Уильямс ассистировал своему младшему брату при четвёртом взятии ворот на 120+1-й минуте.

«Победа над «Барсой»? Честно говоря, я бы хотел пойти выпить пивка с ребятами, но я очень, очень устал. Я возвращаюсь домой!» — приводит слова Уильямса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ещё в понедельник, 22 января, Иньяки Уильямс принимал участие в матче сборной Ганы с Мозамбиком (2:2) на Кубке африканских наций. После вылета своей команды с турнира, форвард провёл около 12 часов в пути до Бильбао.

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Уильямс выступает за «Атлетик» с 2012 года. В текущем сезоне форвард провёл за басков 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.