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«Это точно не про футбол». Ежов — о первом зимнем сборе «Крыльев»

«Это точно не про футбол». Ежов — о первом зимнем сборе «Крыльев»
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Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался о первом зимнем сборе самарской команды. По его словам, первый сбор направлен больше на физическую подготовку, а не на отработку футбольных навыков. Напомним, «Крылья Советов» проводят учебно-тренировочный сбор в Турции.

«Мы сами уже соскучились, зимний отпуск обычно длинный бывает. Первые сборы начались, они больше не про футбол, а про физическую подготовку. Стараемся пока потихоньку набирать всё, что за отпуск теряешь», — сказал Ежов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, 26 января «Крылья Советов» проведут товарищеский матч с сербским клубом «Раднички».

«Крылья Советов» ушли на зимний перерыв в сезоне на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала 29 очков в 18 матчах.

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