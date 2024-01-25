«Ливерпуль» сыграет с «Челси» в финале внутреннего кубка в пятый раз за последние 20 лет

«Ливерпуль» и «Челси» встретятся в финале внутреннего кубка в пятый раз за последние 20 лет. «Синие» и «красные» сыграют в решающем матче Кубка английской лиги на стадионе «Уэмбли» 25 февраля.

Напомним, накануне прошёл ответный матч 1/2 финала Кубка лиги между «Фулхэмом» и «Ливерпулем». Встреча завершилась вничью 1:1, но дальше прошли мерсисайдцы, одержавшие победу в первой игре (2:1). «Челси» ранее разгромил «Мидлсбро» (6:1) в ответном полуфинале и также забронировал себе путёвку на «Уэмбли».

Ранее «Ливерпуль» и «Челси» играли друг с другом в финалах внутренних кубков в сезоне-2004/2005 (Кубок Англии), 2011/2012 (Кубок Англии), 2021/2022 (Кубок английской лиги) и 2021/2022 (Кубок Англии). Мерсисайдцы выигрывали Кубок лиги девять раз — это рекорд турнира.