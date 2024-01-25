«Торпедо» — ЦСКА: Тамерлан Мусаев отметился дебютным голом за армейцев

В эти минуты в товарищеском матче встречаются московские ЦСКА и «Торпедо». Команды играют на стадионе в «Крикет энд Спортс Хаб» в Абу-Даби (ОАЭ). Матч начался в 10:00 по московскому времени.

Автозаводцы вышли вперёд уже на 10-й минуте матча. Голом отметился нападающий Игорь Лебеденко. Однако уже спустя шесть минут форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев восстановил статус-кво — 1:1.

Для «Торпедо» этот товарищеский матч — первый на зимних сборах. ЦСКА, в свою очередь, уже успел провести одну игру. В воскресенье, 21 января, был разгромлен оманский «Сохар» (4:1).

На данный момент после 18 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает восьмое место с 28 очками. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. «Торпедо» после 20 проведённых игр в Первой лиге находится на восьмом месте с 27 очками.