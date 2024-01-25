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Сперцян сосредоточен на «Краснодаре» и не перейдёт в другой клуб РПЛ — Хачатрян

Сперцян сосредоточен на «Краснодаре» и не перейдёт в другой клуб РПЛ — Хачатрян
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сосредоточен на выступлениях за «быков» и совершенно точно не перейдёт в другой клуб Российской Премьер-Лиги, сообщает журналист Грач Хачатрян в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне 23-летний хавбек «быков» провёл 18 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил восемь мячей и сделал две результативные передачи. Действующий контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость Сперцяна в € 18 млн.

Подопечные Владимира Ивича завершили первый круг РПЛ на первом месте в турнирной таблице, набрав 38 очков. У располагающегося на второй строчке «Зенита» на два очка меньше.

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Источник: Сперцян останется в «Краснодаре» до конца сезона, несмотря на интерес из Европы
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