Бернардески может вернуться в Серию А, на футболиста претендует «Лацио»

«Лацио» намерен усилить атакующий потенциал команды в текущее зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По информации источника, главный тренер римлян Маурицио Сарри заинтересован в подписании 29-летнего вингера «Торонто» Федерико Бернардески. Итальянский футболист уже работал под руководством наставника «Лацио» в сезоне-2019/2020 в «Ювентусе».

Отмечается, что «Лацио» не спешит приобретать Бернардески на постоянной основе и рассматривает на данный момент лишь шестимесячную аренду футболиста.

Напомним, Бернардески выступал за «Ювентус» на протяжении пяти лет (с 2017 по 2022 год). В прошлом сезоне итальянец провёл за «Торонто» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с канадским клубом действует до конца 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Ранее сообщалось, что сам Бернардески предлагал свои услуги «Ювентусу». Атакующий игрок мечтает вернуться в туринский клуб.