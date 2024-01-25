Новичок «Пари НН» Ермаков: с Марадишвили у нас связь благодаря армейскому прошлому

21-летний полузащитник ПФК ЦСКА Никита Ермаков, перешедший на правах аренды до конца сезона в «Пари НН», рассказал об атмосфере в коллективе нижегородской команды. Он назвал игроков, с которыми общается ближе всех.

«У нас весь коллектив очень хороший, со всеми общаюсь, налаживаю контакт. Ближе, наверное, с Виктором Александровым, Платоном Захарчуком, Костей Марадишвили. С последними у нас связь благодаря армейскому прошлому», — сказал Ермаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в нынешнем сезоне Ермаков сыграл 10 матчей (297 минут), забил один гол и отдал две голевые передачи. «Пари Нижний Новгород» к зимнему перерыву занимает девятое место в турнирной таблице.