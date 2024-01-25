Сергей Корниленко: Нобоа оставил большой след в российском футболе и помог его развить

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался об уходе хавбека Кристиана Нобоа из «Сочи».

«За счёт большой любви к футболу Кристиан смог так долго играть на таком большом уровне. Он большой игрок, открытый и хороший человек. Я считаю, что он оставил большой след в российском футболе и помог развить его, приносить радость болельщикам. Его титулы об этом говорят. Желаю ему ещё нескольких лет успешной карьеры, что непременно скажу ему лично», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, об уходе Нобоа «Сочи» объявил накануне, 24 января. В нынешнем сезоне Кристиан сыграл за сочинскую команду 14 матчей во всех турнирах, где отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. 38-летний Нобоа играл в России с февраля 2007 года. Полузащитник защищал цвета казанского «Рубина», московского «Динамо», «Ростова», санкт-петербургского «Зенита» и «Сочи». При этом в 2015 году Нобоа уехал в Грецию, где выступал за ПАОК.