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Олег Василенко рассказал, как возник вариант с грузинским «Телави»

Олег Василенко рассказал, как возник вариант с грузинским «Телави»
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Бывший тренер «Факела» и «Алании» Олег Василенко рассказал, как возник вариант возглавить грузинский клуб «Телави».

«В отпуске мне позвонил владелец клуба и предложил встретиться. Мы встретились, разговаривали долго. Он рассказал о своём проекте. Владелец клуба показался мне интересным, открытым и искренним человеком. Очень любящим футбол и всё делающим для развития. Мы хорошо поговорили. Я взял паузу, а после Нового года мы созвонились ещё раз, встретились и договорились юридически», — сказал Василенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 22 ноября руководство «Алании» объявило об отставке Олега Василенко, команда которого после 19 сыгранных матчей в Мелбет Первой лиге располагалась на шестой строчке с 31 очком. До владикавказского клуба Василенко работал в воронежском «Факеле».

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