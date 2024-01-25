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Российский тренер грузинского «Телави» рассказал о задачах клуба

Российский тренер грузинского «Телави» рассказал о задачах клуба
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Российский тренер грузинского «Телави» Олег Василенко рассказал о задачах и целях клуба. Он подчеркнул, что с новым владельцем команда строится практически с нуля.

«Новый владелец купил клуб весной. Естественно, в этот год происходило всё сумбурно. Поиск игроков, притирка, много организационных вопросов решалось — и это всё по ходу чемпионата. Этот процесс продолжается, на все улучшения требуется время. Сейчас наша основная задача — создать команду.

Мы создаём команду с нуля. Безусловно это сложный процесс, но в то же время интересный.
Мы просматриваем очень много футболистов: легионеры, футболисты из Грузии. Создать команду — первостепенная задача. Когда всё это получится, мы будем уже двигаться внутри, развиваться и ставить цели», — сказал Василенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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