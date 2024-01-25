Владимир Гранат: Нобоа — один из самых ярких иностранцев за всю историю РПЛ

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался об уходе хавбека Кристиана Нобоа из «Сочи».

«Секрет Нобоа заключался в его таланте и спокойствии. В любой ситуации он был предельно спокоен. Отчасти поэтому у него всё получалось, чему я очень рад. Кристиан — весельчак, умеет пошутить и посмеяться. Как футболист он вёл игру команды. Нобоа — один из самых ярких иностранцев за всю историю РПЛ», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, об уходе Нобоа «Сочи» объявил накануне, 24 января. В нынешнем сезоне Кристиан сыграл за сочинскую команду 14 матчей во всех турнирах, где отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. 38-летний Нобоа играл в России с февраля 2007 года. Полузащитник защищал цвета казанского «Рубина», московского «Динамо», «Ростова», санкт-петербургского «Зенита» и «Сочи». При этом в 2015 году Нобоа уехал в Грецию, где выступал за ПАОК.