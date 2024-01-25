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Зане — о потасовке с тренером «Униона» Бьелицей: я понимаю, он был немного не в себе

Зане — о потасовке с тренером «Униона» Бьелицей: я понимаю, он был немного не в себе
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Футболист мюнхенской «Баварии» Лерой Зане высказался по поводу стычки с главным тренером «Униона» Ненадом Бьелицей в матче 13-го тура Бундеслиги.

«На самом деле я просто хотел побыстрее вернуть мяч, чтобы начать атаку, а потом началось безумие, он вцепился мне в лицо. Я не держу на него зла. Уже забыл обо всём. Я понимаю, что Бьелица был немного взволнован из-за случившегося в нашей штрафной. В любом случае самое главное, что мы набрали три важных очка», — приводит слова Зане Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

В состоявшемся вчера, 24 января, матче между «Баварией» и «Унионом» победу со счётом 1:0 одержала команда Томаса Тухеля. Единственный мяч во встрече забил Рафаэл Геррейру.

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