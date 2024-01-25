В «Оренбурге» заявили, что не ведут переговоров с «Локомотивом» по Лукасу Вере

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб не ведёт переговоров с «Локомотивом» по поводу возможного перехода Лукаса Веры.

«Вариант с «Локомотивом» — это пока всё чьи-то домыслы. Пока нет никаких переговоров. С иностранным клубом пока тоже без конкретики, ничего не двигается. Сложно сказать, останется ли Вера в «Оренбурге». Трансферное окно открыто ещё месяц, неизвестно, что будет. Пока никаких переговоров ни с кем нет», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах Веры также заинтересован бразильский «Коринтианс».

26-летний Вера в нынешнем сезоне провёл 17 матчей в рамках МИР Российской Премьер-Лиги, где забил один гол и сделал четыре результативные передачи.