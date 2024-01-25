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Экс-тренер «Факела» Василенко сравнил зарплаты в РПЛ и чемпионате Грузии

Экс-тренер «Факела» Василенко сравнил зарплаты в РПЛ и чемпионате Грузии
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Бывший тренер «Факела» и владикавказской «Алании», а ныне наставник «Телави» Олег Василенко сравнил зарплаты в клубах Российской Премьер-Лиги и чемпионата Грузии.

«Некорректно с моей стороны обсуждать зарплаты. К тому же есть корпоративная этика. Скажу так, уровень зарплат в чемпионате Грузии достаточно сопоставим с российским», — сказал Василенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 22 ноября руководство «Алании» объявило об отставке Олега Василенко, команда которого после 19 сыгранных матчей в Мелбет Первой лиге располагалась на шестой строчке с 31 очком. До владикавказского клуба Василенко работал в воронежском «Факеле». В январе 2024 года Василенко возглавил грузинский «Телави».

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