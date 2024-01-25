Звонимир Бобан покинул должность директора УЕФА

Занимавший должность директора УЕФА Звонимир Бобан покинул организацию, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Отмечается, что стороны приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Бобан присоединился к УЕФА в 2021 году и инициировал создание нескольких важных проектов в области технического развития, включая Футбольный совет УЕФА и Молодёжный футбольный форум.

Союз европейских футбольных ассоциаций выразил признательность господину Бобану за его самоотверженную работу и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере. Отметим, что с 2016 по 2019 год Звонимир был заместителем генерального секретаря ФИФА, а после этого работал клубным менеджером в итальянском «Милане».