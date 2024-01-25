Деменко: Джикия, скорее всего, уйдёт из «Спартака» после этого сезона, если не раньше

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко отреагировал на новости о возможном трансфере нападающего Манфреда Угальде в стан красно-белых. По мнению Деменко, клубу сначала нужно укрепить оборону, ведь, вероятнее всего, из команды уйдёт Георгий Джикия, который не нашёл общего языка с Гильермо Абаскалем. Экс-футболист уверен, что трансферная политика красно-белых должна быть направлена на усиление проблемной зоны.

«В принципе, у «Спартака» есть нападающие. И я не думаю, что с трансфером [Угальду] команда перестроится на игру в два форварда. Я считаю, что «Спартаку» нужно в первую очередь решить вопрос с обороной. Именно на это должна быть направлена трансферная политика клуба сейчас, как мне кажется.

Джикия не может найти общий язык с Абаскалем — скорее всего, уйдёт после этого сезона, если не раньше. У «Спартака» есть проблемы с обороной, и это видно. Так что проблему задней линии нужно решить», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия потерял место в основном составе «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля. При этом в прошлом цикле он был основным игроком и капитаном красно-белых. В СМИ ходят слухи о возможном уходе Джикии из «Спартака».