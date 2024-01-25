Люк Уилкшир: Нобоа был замечательным игроком для чемпионата России

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир высказался об уходе хавбека Кристиана Нобоа из «Сочи».

«Да, мне удалось поиграть с Нобоа. Он хороший парень, игрок. У него хорошее видение игры, он отдавал замечательные пасы. У него была великолепная карьера в России. Кристиан долго выступал на высоком уровне. Желаю ему успехов в будущем. Не все, кто приезжает играть в Россию, задерживаются надолго, но Кристиан смог. Для чемпионата России это был замечательный игрок», — сказал Уилкшир в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, об уходе Нобоа «Сочи» объявил вчера, 24 января. В нынешнем сезоне Кристиан сыграл за сочинскую команду 14 матчей во всех турнирах, где отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.