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Полузащитник «Урала» Влут получил новую травму

Полузащитник «Урала» Влут получил новую травму
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Возвращение в строй полузащитника «Урала» Рая Влута откладывается. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

По информации источника, нидерландец получил новое повреждение и вскоре пройдёт медицинское обследование для оценки степени травмы. Отмечается, что Влут прибыл на тренировочный сбор «Урала» в Дубай уже травмированным: повреждение он получил в ходе самостоятельной подготовки во время каникул.

Напомним, нидерландский полузащитник не играет с апреля прошлого года. Тогда хавбек получил травму голеностопа и был прооперирован. Футболист восстанавливался на протяжении полугода.

Влут выступает за «Урал» с лета 2022 года. В прошлом сезоне полузащитник провёл за екатеринбуржцев 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.

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