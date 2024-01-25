Экс-полузащитник «Сочи», «Рубина» и «Зенита» Кристиан Нобоа трогательно попрощался с Россией на русском языке в социальных сетях.

«Спасибо, Россия! Новый этап в моей жизни, и спустя 16 счастливых лет в России я возвращаюсь к себе на родину в Эквадор. Я уезжаю с огромным чувством благодарности за то, что в России я обрёл семью, реализовал себя в профессиональном плане, обрёл друзей и коллег!

Я благодарю каждую команду в которой мне посчастливилось играть, каждого тренера, который в меня поверил! Я объездил почти всю страну и видел много прекрасных городов, в которых играл, и в каждом из них своя красивая культура! Россия занимает огромную часть в моём сердце! Это незабываемое время! Благодарю», — написал футболист.

Напомним, об уходе Нобоа «Сочи» объявил вчера, 24 января. В нынешнем сезоне Кристиан сыграл за сочинскую команду 14 матчей во всех турнирах, где отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. 38-летний Нобоа играл в России с февраля 2007 года. Полузащитник защищал цвета казанского «Рубина», московского «Динамо», «Ростова», санкт-петербургского «Зенита» и «Сочи». При этом в 2015 году Нобоа уехал в Грецию, где выступал за ПАОК.