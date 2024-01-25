ЖФК «Челси» договорился о продлении контракта с Керр

«Челси» продлит контракт с нападающей Сэм Керр до конца июня 2025 года, сообщает The Athletic.

По информации источника, стороны достигли принципиальной договорённости по всем ключевым аспектам сделки. Официально заявление со стороны лондонского клуба ожидается в ближайшее время. Действующий контракт Керр с «Челси» рассчитан до конца июня 2024 года. Однако из-за серьёзной травмы австралийка, скорее всего, уже не выйдет на поле в этом сезоне.

Керр выступает за «Челси» с 2019 года. С «синими» нападающей удалось завоевать девять трофеев. В текущем сезоне Сэм прoвела за лондонскую команду 12 игр во всех турнирах, в которых отметилась девятью голами и четырьмя результативными передачами.

На прoтяжении профессиональной карьеры Керр выступала за такие команды, как «Сидней», «Перт Глори», «Уэстерн Нью-Йорк Флэш», «Скай Блю» и «Чикаго Ред Старз». 30-лeтняя нападающая с 2009 года стабильно вызывается в сборную Австралии и является одним из лидеров национальной команды.

Не так давно Керр вошла в список лучших футболисток планеты в 2023 году по версии Globe Soccer Awards.