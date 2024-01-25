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Тренер ЦСКА Федотов ответил на слова Давилы, который недоволен игровым временем

Тренер ЦСКА Федотов ответил на слова Давилы, который недоволен игровым временем
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Главный тренер ПФК ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на высказывания футболиста Виктора Давилы, который публично выразил недовольство своим игровым временем в армейской команде. Тренер объяснил, почему Давила мало играл в первой части сезона-2023/2024. Также Федотов заявил, что в весенней части Давила будет играть больше.

«Пока регулировали финансовые вопросы, прошёл месяц‑полтора, он в это время не тренировался и потерял форму. Когда он её набрал, то дал команде результат в виде гола и голевой передачи, но потом уехал в сборную. Вернулся в предыгровой день и не попал в заявку, потому что болел. Организм достаточно сложно переносит акклиматизационные моменты, поэтому ему снова пришлось набирать форму.

Мы бы тоже хотели давать ему игровое время. Но потом случился второй вызов в сборную, повторилась история, он снова вернулся в предыгровой день, меняя часовые и климатические пояса. Нынешние сборы показывают, что он полезен, эффективен в завершающей фазе, игровик, с интеллектом, с поставленным ударом и пасом. Думаю, играть весной он будет больше», — приводит слова Владимира Федотова «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем розыгрыше чемпионата России Давила сыграл за ЦСКА 11 матчей, забил три гола и отдал один результативный пас. Также в его активе четыре матча в Кубке России.

ЦСКА набрал 28 очков за 18 матчей и ушёл на зимний перерыв на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. При этом от тройки лидеров армейцев отделяют всего 4 очка.

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