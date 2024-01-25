Эвра: меня не волнует тен Хаг, но не хочется, чтобы его уволили

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался об отношении к главному тренеру «красных дьяволов» Эрику тен Хагу.

«Мне надоело наблюдать за увольнением тренеров. Если мы уволим Эрика, это будет пятый тренер, который покинул команду за последние годы. Это не «Манчестер Юнайтед». «Юнайтед» всегда был лояльным клубом. Но сейчас от этого качества уже почти ничего не осталось.

Меня не волнует тен Хаг. Мне просто хочется верить, что клуб ему доверяет и он будет продолжать работу, ведь в прошлом сезоне все в один голос хвалили его. Эрик действительно проделал хорошую работу.

Я понимаю, что болельщики «Юнайтед» раздосадованы и даже злы. Однако не стоит забывать, сколько команд мы уничтожили за последние годы», – приводит слова Эвра Metro.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Эрика тен Хага набрали 32 очка после 21 тура и отстают от зоны Лиги чемпионов на 11 баллов.