Жена Тикнизяна намекнула на переход игрока в «Зенит»

Известная телеведущая Яна Ромашкина, которая является супругой футболиста «Локомотива» Наира Тикнизяна, намекнула на переход возлюбленного в «Зенит». В своих соцсетях девушка опубликовала совместное фото с мужем, подписав его: «Солнце в зените! Мы в Абу-Даби».

Стоит отметить, что фраза «Солнце в зените» присутствует в композиции группы «Ленинград», которая стала песней болельщиков «Зенита». При этом сине-бело-голубые проводят тренировочный сбор в Абу-Даби, где сейчас и находятся Тикнизян с супругой.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» и «Локомотив» согласовали сделку по переходу защитника Наира Тикнизяна из московского клуба в петербургский. Сине-бело-голубые якобы попросили железнодорожников не использовать игрока в товарищеских матчах на сборах.