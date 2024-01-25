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Нигматуллин — о СКА Ростов: Медиалига сейчас популярнее, решение не выглядит нелогичным

Нигматуллин — о СКА Ростов: Медиалига сейчас популярнее, решение не выглядит нелогичным
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Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался о решении владельца клуба Василия Вакуленко (известного исполнителя под псевдонимом Баста) перевести клуб из Второй лиги в Медиалигу.

«Медиалига сейчас популярнее, чем Вторая лига, — это стоит признать. Поэтому решение о переходе СКА Ростов в Медиалигу не выглядит нелогичным», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

СКА Ростов был основан в 1937 году. Команда становилась серебряным призёром чемпионата СССР 1966 года и обладателем Кубка СССР 1981 года.

В первой половине прошлого сезона СКА выступал в группе 1 дивизиона «Б» Второй лиги, где занял шестое место из семи команд. Во второй половине сезона ростовчане успешно сражались в группе Вылета, заняв второе место, пропустив вперёд только «Севастополь».

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