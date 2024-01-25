«Поплыли». Соболев сделал пост о старте сборов «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев посвятил публикацию в своих соцсетях началу зимних учебно-тренировочных сборов команды. Футболист опубликовал подборку фотографий тренировочного процесса и подписал их: «Поплыли✌️». Вероятно, Соболев сделал отсылку к своему прозвищу — болельщики прозвали его дельфином.

Фото опубликованы в телеграм-канале Соболева

Напомним, Соболев перешёл в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» летом 2020 года. За этот период 26-летний футболист принял участие в 123 матчах во всех турнирах, в которых отметился 54 голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Александр сыграл 18 матчей в составе «Спартака» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть голевых пасов.