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«Поплыли». Соболев сделал пост о старте сборов «Спартака»

«Поплыли». Соболев сделал пост о старте сборов «Спартака»
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев посвятил публикацию в своих соцсетях началу зимних учебно-тренировочных сборов команды. Футболист опубликовал подборку фотографий тренировочного процесса и подписал их: «Поплыли✌️». Вероятно, Соболев сделал отсылку к своему прозвищу — болельщики прозвали его дельфином.

Фото опубликованы в телеграм-канале Соболева

Напомним, Соболев перешёл в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» летом 2020 года. За этот период 26-летний футболист принял участие в 123 матчах во всех турнирах, в которых отметился 54 голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Александр сыграл 18 матчей в составе «Спартака» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть голевых пасов.

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