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«Бавария» даст Тухелю доработать до лета, а потом попытается договориться с Алонсо

«Бавария» даст Тухелю доработать до лета, а потом попытается договориться с Алонсо
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«Бавария» не планирует увольнять главного тренера команды Томаса Тухеля до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Керри Хау в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство и футболисты мюнхенского клуба не сомневаются в профессиональных качествах 50-летнего специалиста. «Бавария» целиком и полностью доверяет Тухелю на данный момент, однако прорабатывает вариант с приглашением наставника «Байера» Хаби Алонсо в случае неожиданного ухода немца летом.

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту своего соотечественника — Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу-2022/2023.

На данный момент после 18 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» располагается на втором месте с 44 очками. Лидером чемпионата является «Байер», у которого 48 очков по итогам 18 туров.

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