Хави объяснил, почему не выпустил Роке при счёте 2:3 с «Атлетиком»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал своё решение выпустить на поле нападающего Марка Гиу, а не новичка команды, форварда Виктора Роке в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетиком» (2:4). На 106-й минуте при счёте 2:3 испанский специалист поменял вингера Ламина Ямала на Гиу.

«Почему Витор Роке не появился на поле в игре с «Атлетиком»? Он ещё очень и очень молод. Конкретно во вчерашнем матче мы хотели сыграть с Марком Гиу впереди. Между этими двумя игроками будет проводиться постоянная ротация. Роке будет важным элементом нашей команды, уверяю вас», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

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Роке перешёл в «Барселону» этой зимой из «Атлетико Паранаэнсе» за € 40 млн. Форвард успел провести за каталонцев лишь четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.