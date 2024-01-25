Марцел Личка высказался по итогам сборов «Динамо» в Катаре

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил работу команды и гостеприимство принимающей стороны на сборах бело-голубых в Катаре.

«Уровень поля, гостиницы, пляжа – это пятёрка. Работу же игроков оценю на четыре с плюсом», — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

Напомним, сегодня бело-голубые одержали победу над катарской «Аль-Вакрой» со счётом 9:2. В первом тайме в составе московской команды голами отметились нападающие Фёдор Смолов (дважды), Константин Тюкавин (дважды), Ярослав Гладышев, Ульви Бабаев, а также полузащитник Даниил Фомин. Во второй половине встречи бело-голубым удалось забить ещё дважды. Отличились вингер Денис Макаров и 19-летний форвард Александр Чупаёв. Для «Динамо» этот товарищеский матч стал вторым на зимних сборах. До этого московская команда разобралась со «Слованом» из Братиславы — 2:1. «Аль-Вакра», в свою очередь, сегодня провела свою первую игру в межсезонье.