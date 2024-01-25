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«Манчестер Сити» объявил о переходе 17-летнего Клаудио Эчеверри

«Манчестер Сити» объявил о переходе 17-летнего Клаудио Эчеверри
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«Манчестер Сити» объявил о переходе полузащитника Клаудио Эчеверри. С футболистом «горожане» заключили контракт до 2028 года, ближайший год молодой хавбек проведёт в «Ривер Плейт» на правах аренды.

Эчеверри является воспитанником «Ривер Плейт», аргентинец прошёл путь от академии до основной команды. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Клаудио в € 12 млн. В нынешнем сезоне Эчеверри сыграл шесть матчей и отдал одну голевую передачу.

Фото: соцсети «Манчестер Сити»

Напомним, ранее сообщалось, что «Ман Сити» заплатит за Эчеверри € 25 млн. После 20 проведённых матчей в рамках английской Премьер-лиги нынешнего сезона «горожане» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на пять очков.

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