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Судья вызывал Негрейру для дачи показаний в качестве обвиняемого

Судья вызывал Негрейру для дачи показаний в качестве обвиняемого
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Судья Хоакин Агирре, который работает по делу Хосе Негрейры, вызывал бывшего вице-президента судейской комиссии Королевской федерации футбола Испании для дачи показаний в качестве обвиняемого, сообщает издание AS.

Отмечается, что Негрейра в состоянии давать показания, несмотря на некоторые проблемы со здоровьем. Напомним, ранее появилась информация, что Хоакин Агирре принял решение завершить расследование спортивной коррупции в отношении «Барселоны» из-за отсутствия доказательств.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

«Барселону» обвиняли в том, что она на протяжении нескольких лет платила Негрейре с тем, чтобы он заставлял судей Ла Лиги принимать решения в пользу сине-гранатовых. В ответ на эти обвинения каталонцы заявили, что Негрейра лишь составлял для них технические отчёты, которые касались молодых испанских игроков и некоторых аспектов судейства.

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