Тарханов – про СКА Ростов: пусть футболисты развиваются в Медиалиге, это интересный турнир

Бывший тренер ряда клубов Российской Премьер-Лиги Александр Тарханов высказался о решении владельца СКА Ростов Василия Вакуленко (известного исполнителя под псевдонимом Баста) перевести клуб из Второй лиги в Медиалигу.

«Хотят играть — пусть играют. Медиалига — тоже интересный турнир. Жизнь покажет, правильное ли решение принял Баста. Если финансы не позволяют клубу играть в профессиональном чемпионате, то пусть футболисты развиваются в Медиалиге», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

СКА Ростов был основан в 1937 году. Команда становилась серебряным призёром чемпионата СССР 1966 года и обладателем Кубка СССР 1981 года.

В первой половине прошлого сезона СКА выступал в группе 1 дивизиона «Б» Второй лиги, где занял шестое место из семи. Во второй половине сезона ростовчане успешно сражались в группе Вылета, заняв второе место и пропустив вперёд только «Севастополь».