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Тикнизян отреагировал на информацию о срыве трансфера в «Зенит» известным мемом

Тикнизян отреагировал на информацию о срыве трансфера в «Зенит» известным мемом
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян отреагировал на информацию о срыве трансфера в «Зенит», опубликовав у себя в соцсетях известный мем. Футболист разместил популярный ролик титров «Directed by Robert B. Weide», который используется для обозначения юмористической или ироничной концовки какой-либо истории.

Напомним, трансфер левого защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате игрока. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Игрок запросил зарплату около € 2 млн. Стороны не смогли согласовать зарплату, из-за чего переговоры были окончены.

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что «Зенит» предлагает Тикнизяну зарплату около € 1,2 млн. Это почти вдвое больше, чем он получает в «Локомотиве».

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