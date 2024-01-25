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Кечинов: за такие огромные деньги Угальде должен стать лучшим бомбардиром «Спартака»

Кечинов: за такие огромные деньги Угальде должен стать лучшим бомбардиром «Спартака»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на новости о том, что в стан красно-белых переходит нападающий «Твенте» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде за € 15 млн.

«Честно, я эту фамилию не слышал, не следил за ним и не понимаю сильный и забивной ли это нападающий. € 15 млн – это огромные деньги, за такую сумму он должен стать лучшим бомбардиром «Спартака», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

У Угальде есть опыт выступления за сборную Коста-Рики. Форвард играет за «Твенте» с 2021 года. В нынешнем сезоне 21-летний нападающий провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с нидерландским клубом действует до конца июня 2027 года.

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