Кечинов: за такие огромные деньги Угальде должен стать лучшим бомбардиром «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на новости о том, что в стан красно-белых переходит нападающий «Твенте» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде за € 15 млн.

«Честно, я эту фамилию не слышал, не следил за ним и не понимаю сильный и забивной ли это нападающий. € 15 млн – это огромные деньги, за такую сумму он должен стать лучшим бомбардиром «Спартака», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

У Угальде есть опыт выступления за сборную Коста-Рики. Форвард играет за «Твенте» с 2021 года. В нынешнем сезоне 21-летний нападающий провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с нидерландским клубом действует до конца июня 2027 года.