Кирилл Комбаров рассказал, как отнёсся к назначению брата главным тренером «Спартака-2»

Бывший защитник московского «Спартака» Кирилл Комбаров рассказал, как отреагировал на новость о назначении своего брата, Дмитрия Комбарова, главным тренером второй команды красно-белых «Спартак-2».

«Как отнесся к назначению Димы на пост главного тренера «Спартака‑2»? С радостью. Переход в «Спартак‑2» — следующая ступень для развития Димы как тренера, здесь он должен доказать свою состоятельность. Понятно, что он еще начинающий тренер, у него нет огромного опыта за плечами, но здесь от него будут требовать и результат, и воспитание молодого поколения, которое должно будет подниматься в первую команду «Спартака», — приводит слова Комбарова «Матч ТВ».

Напомним, Дмитрию Комбарову 37 лет. Он выступал в составе московского «Спартака» с 2010 по 2019 год. За красно-белых Дмитрий в общей сложности провёл 272 матча во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 26 забитых мячей и 42 результативные передачи. Вместе с красно-белыми он завоевал два трофея. В 2017-м Дмитрий стал чемпионом России в составе москвичей.