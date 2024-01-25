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Карло Анчелотти просит президента «Реала» Переса вернуть в команду Бензема

Карло Анчелотти просит президента «Реала» Переса вернуть в команду Бензема
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти настаивает на том, чтобы руководство «сливочных» в лице президента Флорентино Переса вернуло бывшего нападающего «королевского» клуба Карима Бензема, который минувшим летом перешёл в саудовский «Аль-Иттихад». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, итальянский специалист обратился к Пересу с целью подписать 36-летнего футболиста на правах аренды до конца нынешнего сезона. При этом подчёркивается, что президент «Реала» относится скептически к возвращению Бензема.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Бензема недоволен своим пребыванием в «Аль-Иттихаде» и попросил руководство клуба временно отпустить его. Однако после этого сам футболист заявил, что подобные сведения являются недостоверными.

Бензема выступал за «сливочных» в период с 2009 по 2023 год.

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