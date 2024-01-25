Борис Игнатьев: переход СКА Ростов в Медиалигу — шаг назад для клуба

Российский специалист Борис Игнатьев высказался о решении владельца СКА Ростов Василия Вакуленко (известного исполнителя под псевдонимом Баста) перевести клуб из Второй лиги в Медиалигу.

«Переход СКА Ростов из профессиональной лиги в Медиалигу — это шаг назад. Профессиональные футболисты лучше формируются как спортсмены, так как больше тренируются. Во все времена люди стремились выйти во второй дивизион, потом в первый. И сейчас, наверное, многие хотят. Я думаю, что люди, которые приняли такое решение имеют причину инвестиционно-финансовую. Если бы всё было как у всех, СКА Ростов остался бы в профессиональной лиге и двигался вперёд. Всё-таки ситуация нетипичная», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

СКА Ростов был основан в 1937 году. Команда становилась серебряным призёром чемпионата СССР 1966 года и обладателем Кубка СССР 1981 года.

В первой половине прошлого сезона СКА выступал в группе 1 дивизиона «Б» Второй лиги, где занял шестое место из семи команд. Во второй половине сезона ростовчане успешно сражались в группе Вылета, заняв второе место, пропустив вперёд только «Севастополь».