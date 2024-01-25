«Надеюсь, он проведёт хорошие полгода». Гвардиола — об аренде Филлипса в «Вест Хэм»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал подробности предстоящего перехода полузащитника «горожан» Калвина Филлипса в «Вест Хэм» на правах полугодичной аренды.

«Вчера он ездил в Лондон для того, чтобы пройти там медицинское обследование, которое ещё не закончено до конца. Надеюсь, это будут хорошие шесть месяцев для него. Также надеюсь, что он сможет отыграть все те минуты, которые заслуживает, но которые я не смог ему предоставить. Он потрясающий человек», — приводит слова Гвардиолы журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» летом 2022 года из «Лидса» за € 49 млн. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за «горожан» всего в 10 матчах во всех турнирах, где провёл на поле 319 минут и отметился одним забитым мячом. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года.