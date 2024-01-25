«Реал» возглавил рейтинг самых доходных клубов мира

Аудиторская и консалтинговая фирма Deloitte опубликовала ежегодный отчёт о доходах европейских клубов по итогам сезона-2022/2023. В рейтинге Deloitte Football Money League представлены 20 футбольных клубов мира, приносящих наибольший доход в сезоне-2022/2023.

«Реал» возвращается на вершину рейтинга впервые с сезона-2017/2018 с рекордными доходами в € 831 млн, что на € 118 млн больше, чем в прошлом году. За ним следуют «Манчестер Сити» (€ 826 млн), «Пари Сен-Жермен» (€ 802 млн), «Барселона» (€ 800 млн) и «Манчестер Юнайтед» (€ 746 млн).

Рейтинг самых доходных клубов мира Фото: Официальный сайт Deloitte

Отметим, что «Пари Сен-Жермен» впервые вошёл в тройку лидеров. «Барселона» поднялась с 7-го места рейтинга прошлого года. «Ливерпуль» наряду с «Атлетико» и «Вест Хэм Юнайтед» сообщили о снижении доходов по сравнению с прошлым рейтингом.