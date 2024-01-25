Гвардиола отреагировал на слова Чеферина, обвинившего «Сити» в нарушении финансовых правил

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова президента УЕФА Александера Чеферина, заявившего, что обвинения, выдвинутые в адрес «горожан» в 2020 году о нарушении ими правил финансового фэйр-плей, были справедливыми.

«Президент УЕФА, являясь юристом, должен подождать. Он должен быть уважителен и ждать. У него много своих дел в УЕФА. Юристы должны уважать судебный процесс. У нас есть право защищаться», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в феврале 2020 года УЕФА исключил «горожан» из еврокубков, однако затем английский клуб опротестовал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и выиграл дело.

На текущий момент «Манчестер Сити» является действующим обладателем Лиги чемпионов УЕФА.