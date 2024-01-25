Игрок «Удинезе» Товен: я скучаю по Лиге 1 и по жизни во Франции

Полузащитник «Удинезе» Флорьян Товен рассказал, что хочет вернуться во французскую Лигу 1, а также высказался о своей нынешней форме. Во Франции 30-летний футболист выступал за «Бастию», «Лилль» и «Марсель».

«Я скучаю по лиге, по жизни во Франции. Лига 1 — это лига, которую я очень хорошо знаю и в которой я всегда добивался хороших результатов. Если у меня будет возможность, если появится хороший проект, я бы хотел вернуться в туда.

Пока никто не пришёл за мной… Посмотрите на мои видео, я в сумасшедшей форме. Несколько дней назад на тренировке я пробежал девять километров за занятие, что является чем-то неслыханным», — приводит слова Товена Tuttomercatoweb.

Товен стал игроком «Удинезе» минувшим летом. В текущем сезоне полузащитник провёл 21 матч во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.