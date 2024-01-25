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Тренер «Униона» получил дисквалификацию и штраф за удар вингера «Баварии» Зане по лицу

Тренер «Униона» получил дисквалификацию и штраф за удар вингера «Баварии» Зане по лицу
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Немецкий футбольный союз (DFB) дисквалифицировал главного тренера берлинского «Униона» Ненада Бьелицу на три матча клуба и наложил штраф в размере € 25 тыс. за удар полузащитника «Баварии» Лероя Зане по лицу во время перенесённого матче 13-го тура (0:1).

Сообщается, что запрет на пребывание в помещениях стадиона начинается за полчаса до начала матча и заканчивается через полчаса после финального свистка. В течение этого времени тренер не может находиться на территории стадиона, в раздевалках, в туннеле для игроков или в коридоре раздевалки. В течение всего этого времени ему запрещено вступать в прямой или косвенный контакт с командой.

Напомним, на 74-й минуте матча футболисты берлинской команды упустили мяч за боковую линию, а Бьелица остановил его ногой. Зане подбежал к тренеру, чтобы взять и ввести мяч в игру, однако хорватский специалист откинул его в сторону. Футболист «Баварии» что-то сказал Бьелице, после чего получил две лёгкие пощёчины. По итогам эпизода Зане получил жёлтую карточку, а Бьелица – красную.

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