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«Возможно, останусь здесь надолго». Интересующий «Зенит» Фидальго — о карьере в «Америке»

«Возможно, останусь здесь надолго». Интересующий «Зенит» Фидальго — о карьере в «Америке»
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Испанский полузащитник «Америки» Альваро Фидальго высказался о продолжении карьеры в мексиканском клубе. Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил € 9,2 млн за футболиста.

«Я всегда говорю, что благодарен клубу от всего сердца за то, как ко мне всегда относились. И ничего больше (не хочу), кроме как вернуть это хорошими выступлениями на поле и титулами. Да, мы находимся на этом этапе, но да, может быть и так (что останусь в «Америке» надолго. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Фидальго Fox Sports.

В «Америку» испанец перебрался в июле 2021 года. Сумма трансфера составила € 1 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне чемпионата Мексики Фидальго провёл 14 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Напомним, после 18 туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 36 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).

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